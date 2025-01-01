Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Die Angst schlägt zu

SAT.1Staffel 1Folge 3
Die Angst schlägt zu

Die Angst schlägt zuJetzt kostenlos streamen

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 3: Die Angst schlägt zu

23 Min.Ab 12

Ein Kneipenwirt wird überfallen und ausgeraubt. Beim Sichten der Überwachungsbänder entdecken die Kommissare um Staatsanwalt Römer, dass Täter und Opfer sich scheinbar kennen. Haben sie es mit einem Racheakt zu tun? Die Ermittlungen erschweren sich, als die Kommissare einen Zwillingsbruder des Täters ausmachen. Aber wer von den Brüdern hat ein Motiv für die Tat? Oder liegt der Schlüssel zur Auflösung sogar beim Opfer?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
SAT.1
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen