Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 14: Tod in den Seilen
22 Min.Ab 12
Team Römer wird zu einem außergewöhnlichen Tatort gerufen: In den Seilen eines Hochseilgartens hängt der tote Besitzer. Er fiel einem Säureanschlag zum Opfer. War es die Immobilienmaklerin, die Interesse am Grundstück hat? Oder hat eine abgewiesene Liebhaberin den Anschlag verübt? Auch die Verlobte des Opfers ist verdächtig, denn sie wusste von seiner Untreue. Die Ermittler machen eine Drohne als Tatwaffe aus und erkennen: Diese Spur führt sie zu dem Täter.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1