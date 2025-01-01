Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Tod in den Seilen

SAT.1Staffel 1Folge 14
Tod in den Seilen

Tod in den SeilenJetzt kostenlos streamen

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 14: Tod in den Seilen

22 Min.Ab 12

Team Römer wird zu einem außergewöhnlichen Tatort gerufen: In den Seilen eines Hochseilgartens hängt der tote Besitzer. Er fiel einem Säureanschlag zum Opfer. War es die Immobilienmaklerin, die Interesse am Grundstück hat? Oder hat eine abgewiesene Liebhaberin den Anschlag verübt? Auch die Verlobte des Opfers ist verdächtig, denn sie wusste von seiner Untreue. Die Ermittler machen eine Drohne als Tatwaffe aus und erkennen: Diese Spur führt sie zu dem Täter.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
SAT.1
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen