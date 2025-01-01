Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 20: Ausgebrannt bis in die Seele
23 Min.Ab 12
Ein Auto steht in Flammen. Für den einzigen Insassen kommt jede Hilfe zu spät. Obwohl es keine Unfallspuren gibt, weist der Tote zahlreiche Knochenbrüche auf. Team Römer findet heraus, dass der Mittelständler mit seinem Kompagnon im Streit um Geld auseinander ging. Ein klares Tatmotiv. Oder hatte es die Ehefrau auf die Lebensversicherung ihres Mannes abgesehen? Doch der Vertrag ist auf eine Person ausgestellt, mit der niemand gerechnet hat.
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1