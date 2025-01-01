Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 8: Hände weg von Julia
23 Min.Ab 12
Tod auf dem Gelände einer Konzerthalle: Das Opfer ist gestürzt. Unfall oder Mord? Auf dem Handy findet Team Römer eine Dating-App. Der Tote war verheiratet, führte aber offensichtlich ein Doppelleben. Traf er sich auf dem Gelände an der Spree zu intimen Stelldicheins? Und wusste seine Frau davon? Als ein Zeuge berichtet, er habe zur Tatzeit eine weibliche Person vom Gelände flüchten sehen, verdichten sich die Hinweise auf ein Verbrechen aus Eifersucht.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1