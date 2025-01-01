Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Folge 13: Seite an Seite
23 Min.Ab 12
Eine Frau wird vor dem Kommissariat angeschossen. Der Täter kann unerkannt flüchten. Ihre Freundin berichtet Team Römer, das Opfer wollte eine Vergewaltigung anzeigen. Den Täter habe sie aber nicht erwähnt. Könnte es der Exfreund sein? Der habe die Trennung nie überwunden und sei auch ein Motorradfahrer, genau wie der Täter ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2020
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1