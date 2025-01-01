Zum Inhalt springenBarrierefrei
Scherben der Liebe

SAT.1Staffel 1Folge 2
Folge 2: Scherben der Liebe

23 Min.Ab 12

Sprung vom Balkon - ein Mann flüchtet vor den Augen von Team Römer auf spektakuläre Weise aus einem Wohnhaus. Kommissar Tom Jankowski verfolgt den Verdächtigen, seine Kollegen kümmern sich um das Opfer. Annika Lamprecht wurde von einem Dating-Betrüger ausgeraubt. Während Staatsanwalt Bernd Römer und Kommissarin Martina Jonassen noch die Hintergründe ermitteln, gerät ihr Kollege bei der Jagd nach dem Täter in Lebensgefahr.

SAT.1
