Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Was du nicht willst, was man dir tut

SAT.1Staffel 1Folge 6
Was du nicht willst, was man dir tut

Was du nicht willst, was man dir tutJetzt kostenlos streamen

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 6: Was du nicht willst, was man dir tut

23 Min.Ab 12

Auf einem verlassenen Industriegelände liegen zwei verletzte Jugendliche. Alles deutet auf einen Bandenkrieg hin. Doch auf dem Gelände ermitteln die Beamten weitere Verdächtige - bei einem wird sogar die Tatwaffe entdeckt. Hat der Aussteiger Ivan die beiden angegriffen? Die Ermittler finden heraus: Es gibt mehr als einen Täter. Können sie das Rätsel um die Widersprüche am Tatort lösen und die Täter überführen?

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt
SAT.1
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Alle 1 Staffeln und Folgen