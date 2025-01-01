Zum Inhalt springenBarrierefrei
Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Von Männern und Masken

SAT.1Staffel 1Folge 1
Von Männern und Masken

Zugriff Berlin - Team Römer ermittelt

Folge 1: Von Männern und Masken

23 Min.Ab 12

Ein obdachloses junges Mädchen wurde mutmaßlich erstochen. Bei den Ermittlungen stoßen die Kommissare unter Staatsanwalt Bernd Römer auf Ungereimtheiten. Vieles deutet darauf hin, dass die 18-Jährige einem Beziehungsstreit zum Opfer fiel. Und es gibt gleich mehrere Verehrer - doch wem schenkte sie ihr Herz? Und wer konnte das nicht verkraften? Handyvideos der Tatnacht lenken den Fokus der Ermittlungen in zwei unterschiedliche Richtungen.

