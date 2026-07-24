17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
Folge vom 24.07.2026: Die Sendung vom 24.07.2026
24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
+++ Rückbau gestartet – alte Sternbrücke in Hamburg wird seit heute abgerissen +++ Eingestellter Betrieb – Pächter der Schleifähre Missunde 3 will aufhören +++ Ungewöhnliches Haustier – Gockel Willi lebt bei Frau in Bad Oldesloe +++
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Genre:Nachrichten
Altersfreigabe:
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