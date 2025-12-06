2 Broke Girls
Folge 1: Ein wertvoller Pokal
21 Min.Ab 6
Caroline überredet Max, sie ins Gefängnis zu begleiten, um ihren Vater zu besuchen. Die Blondine braucht dringend seelischen Beistand: Die Besitztümer ihrer Familie sollen nach deren Pleite versteigert werden. Wider Erwarten ist Max schwer angetan von dem charmanten Martin Channing - bis er sie überreden will, auf der Auktion einen bestimmten Gegenstand zu ersteigern. Doch die beiden wittern das große Geld ...
