2 Broke Girls
Folge 4: Cupcake Wars
21 Min.Ab 12
Max und Caroline will es einfach nicht gelingen, ihr Cupcake-Geschäft zu bewerben. Als die Mundpropaganda im Diner mal wieder an Max' Kratzbürstigkeit scheitert, beschließen die Freundinnen einen neuen Weg, um an die Öffentlichkeit zu gehen: Sie bewerben sich für die Fernseh-Show "Cupcake Wars". Tatsächlich werden die frechen Kellnerinnen für die Sendung ausgewählt. Doch die größte Herausforderung steht ihnen noch bevor, denn sie bekommen es mit harten Gegnerinnen zu tun.
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen