2 Broke Girls
Folge 13: Ende am Wochenende
21 Min.Ab 12
Bei einer Verlosung von Han sahnen Max und Caroline den Hauptgewinn ab: ein Wochenende in einer Zwei-Zimmer-Suite auf dem Land. Als Caroline Andy davon erzählt, glaubt er fälschlicherweise, seine Freundin hätte ihn dazu eingeladen - schließlich hat er Geburtstag. So kommt es, dass man sich zu dritt auf den Weg macht. Dummerweise gibt es vor Ort ein weiteres Missverständnis: Die Suite besteht nur aus einem Zimmer ...
