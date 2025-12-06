Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Süße Versuchung

ProSiebenStaffel 2Folge 6
Süße Versuchung

Süße VersuchungJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 6: Süße Versuchung

21 Min.Ab 12

Max und Caroline brauchen dringend eine Auszeit: Sie beschließen, einen Tag frei zu nehmen und sich eine Menge Spaß zu gönnen. Als sie sich gerade in einem Restaurant die Kante geben, begegnet ihnen ein gutaussehender Kerl namens Andy. Die beiden Freundinnen finden heraus, dass er einen Süßwarenladen besitzt. Sie nehmen die Verfolgung auf, und Max überlässt Caroline das Feld. Doch die Blondine verträgt die Kostproben in Andys Geschäft dummerweise nicht so gut.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen