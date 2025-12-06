2 Broke Girls
Folge 6: Süße Versuchung
21 Min.Ab 12
Max und Caroline brauchen dringend eine Auszeit: Sie beschließen, einen Tag frei zu nehmen und sich eine Menge Spaß zu gönnen. Als sie sich gerade in einem Restaurant die Kante geben, begegnet ihnen ein gutaussehender Kerl namens Andy. Die beiden Freundinnen finden heraus, dass er einen Süßwarenladen besitzt. Sie nehmen die Verfolgung auf, und Max überlässt Caroline das Feld. Doch die Blondine verträgt die Kostproben in Andys Geschäft dummerweise nicht so gut.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle Staffeln im Überblick
2 Broke Girls
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen