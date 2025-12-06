Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 2Folge 17
Folge 17: Der Marionettenspieler

21 Min.Ab 6

Max benennt ihr Cupcakes neuerdings nach Stars aus den 90er-Jahren. Das lockt jede Menge Hipster in ihren Laden. Doch mit dem Kundenansturm ist es schnell vorbei, als ein Marionettenspieler vor dem Geschäft seine Puppen tanzen lässt. Max und Caroline sind alles andere als begeistert von der Show des Straßenkünstlers. Doch als sie versuchen, ihn zu verscheuchen, müssen ein paar seiner Marionetten dran glauben - und die Freundinnen haben eine Klage am Hals.

ProSieben
