2 Broke Girls
Folge 18: Tante Charity
21 Min.Ab 12
Max und Caroline bekommen einen Räumungsbescheid für ihren Laden. Die Freundinnen haben nicht jeden Monat ihre Miete gezahlt - droht ihrem Cupcake-Geschäft nun das Aus? Sie dürfen bleiben, wenn sie sechs Monate im Voraus zahlen, doch diese Summe können die beiden nicht aufbringen. Als Max die Räumlichkeiten schon verkaufen will, hat Caroline eine andere Idee: Sie will ihre Tante Charity um Hilfe bitten. Doch die stinkreiche Unternehmerin ist alles andere als hilfsbereit.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen