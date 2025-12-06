2 Broke Girls
Folge 9: Wer ist hier der Boss?
21 Min.Ab 12
Das Cupcake-Geschäft von Max und Caroline steht in den Startlöchern. Den neuen Laden auf Vordermann zu bringen und gleichzeitig weiter im Diner zu arbeiten, ist jedoch zu viel für die beiden. Kurzerhand entscheiden sie sich, eine Praktikantin einzustellen, die ihnen unter die Arme greift. Bald stellt sich jedoch heraus, dass Max große Probleme hat, Chefin zu sein. Es scheint, als stünden die Freundinnen mit ihrem Laden - und einem Rattenproblem - wieder allein da.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen