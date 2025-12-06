2 Broke Girls
Folge 16: Fliegen für Anfänger
21 Min.Ab 12
Auf einem Konzert lernt Max einen Musiker kennen, der sie und Caroline zur Grammy-Verleihung einlädt. Auf dem Flug dorthin treffen die beiden Freundinnen den Rapper 2 Chainz. Doch statt nach Los Angeles geht der Flug nur bis Kansas - die Maschine muss wegen Motorproblemen notlanden. Max und Caroline stecken für das Wochenende in einem Motel fest und feiern ihre eigene Grammy-Party ...
