2 Broke Girls
Folge 19: Belästigung am Arbeitsplatz
21 Min.Ab 12
Nachdem Max und Caroline ihr Cupcake-Geschäft schließen mussten, brauchen sie wieder dringend Geld. Die beiden bewerben sich als Aushilfe in einem Büro. Caroline geht so sehr in der Arbeit auf, dass sie nach kurzer Zeit befördert wird. Die übereifrige Blondine bezirzt ihren Kollegen Eli, Max auch Vollzeit einzustellen. Doch die ist dagegen und will am Cupcake-Laden festhalten. Um sie beide aus dem Büro herauszubekommen, beschuldigt Max Caroline, sie sexuell belästigt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2011
12
