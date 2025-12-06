Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Schlaflos in Williamsburg

ProSiebenStaffel 2Folge 14
Schlaflos in Williamsburg

Schlaflos in WilliamsburgJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 14: Schlaflos in Williamsburg

21 Min.Ab 12

Max und Caroline sind völlig übermüdet. Neben der Arbeit in ihrem Cupcake-Geschäft müssen sie nach wie vor im Diner ihre Schichten schieben. Der Schlafmangel führt bald zu Konzentrationsproblemen: Caroline fällt erst in letzter Minute wieder ein, dass jemand bei ihnen 1.000 Cupcakes bestellt hat. Es winken 4.000 Dollar, aber dafür muss sie die Nacht durchmachen. Die beiden Freundinnen gehen die Sache an, doch der Backmarathon wird eine Katastrophe.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen