Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
2 Broke Girls

Die große Eröffnung

ProSiebenStaffel 2Folge 10
Die große Eröffnung

Die große EröffnungJetzt kostenlos streamen

2 Broke Girls

Folge 10: Die große Eröffnung

21 Min.Ab 12

Endlich: Die Eröffnung des Cupcake-Ladens steht an. Max und Caroline schmeißen eine große Party, für die Caroline sogar einen Türsteher organisiert hat. Auf der Gästeliste stehen auch Max' Ex-Freund Robbie und Johnny, in den sie unglücklich verliebt war. Er ist mit seiner Frau eingeladen, doch er erscheint ohne Begleitung - Johnny hat kurz vor der Hochzeit einen Rückzieher gemacht ... Am ersten Tag nach der rauschenden Fete bleibt das Geschäft leer. Die Mädchen geraten in Panik.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

2 Broke Girls
ProSieben
2 Broke Girls

2 Broke Girls

Alle 6 Staffeln und Folgen