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3 Hz

3 Hz: Stimmen aus der Vergangenheit

ORF KidsStaffel 1Folge 1vom 06.06.2026
3 Hz: Stimmen aus der Vergangenheit

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Folge 1: 3 Hz: Stimmen aus der Vergangenheit

26 Min.Folge vom 06.06.2026

Felix freut sich auf entspannte Ferien mit seinen besten Freunden Noor und Sammy. Doch seine sommerliche Idylle findet ein jähes Ende, als sich etwas Seltsames ereignet. Die drei Freunde hören durch den alten Walkman von Felix' verstorbener Mutter plötzlich mysteriöse Stimmen. Zu allem Überfluss kehrt auch Felix' Vater, der sich ewig nicht hat blicken lassen, nun zurück, um sich um seinen Sohn zu kümmern. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment

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