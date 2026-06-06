3 Hz: Stimmen aus der VergangenheitJetzt kostenlos streamen
3 Hz
Folge 1: 3 Hz: Stimmen aus der Vergangenheit
26 Min.Folge vom 06.06.2026
Felix freut sich auf entspannte Ferien mit seinen besten Freunden Noor und Sammy. Doch seine sommerliche Idylle findet ein jähes Ende, als sich etwas Seltsames ereignet. Die drei Freunde hören durch den alten Walkman von Felix' verstorbener Mutter plötzlich mysteriöse Stimmen. Zu allem Überfluss kehrt auch Felix' Vater, der sich ewig nicht hat blicken lassen, nun zurück, um sich um seinen Sohn zu kümmern. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment
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