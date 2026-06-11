3 Hz: Die Spur des GeldesJetzt kostenlos streamen
3 Hz
Folge 5: 3 Hz: Die Spur des Geldes
26 Min.Folge vom 11.06.2026
Felix und seine Freunde sind verzweifelt. Die Chefin von EternoFarma hat ihnen den Walkman konfisziert. Nun können sie nicht weiter nachforschen, was der Pharmakonzern in den 80ern getrieben hat. Mit einer List plant Ella deshalb, den Walkman wiederzubeschaffen. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment
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