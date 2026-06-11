Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
3 Hz

3 Hz: Die Spur des Geldes

ORF KidsStaffel 1Folge 5vom 11.06.2026
3 Hz: Die Spur des Geldes

3 Hz: Die Spur des GeldesJetzt kostenlos streamen

3 Hz

Folge 5: 3 Hz: Die Spur des Geldes

26 Min.Folge vom 11.06.2026

Felix und seine Freunde sind verzweifelt. Die Chefin von EternoFarma hat ihnen den Walkman konfisziert. Nun können sie nicht weiter nachforschen, was der Pharmakonzern in den 80ern getrieben hat. Mit einer List plant Ella deshalb, den Walkman wiederzubeschaffen. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

3 Hz
ORF Kids
3 Hz

3 Hz

Alle 1 Staffeln und Folgen