3 Hz: Das geheime NotizbuchJetzt kostenlos streamen
3 Hz
Folge 2: 3 Hz: Das geheime Notizbuch
26 Min.Folge vom 08.06.2026
Die Knochen, die Felix, Sammy und Noor ausgebuddelt haben, gehören zu einem Hund. Durch Zufall erfährt Felix, dass der Vierbeiner einst ausgerechnet seiner Mutter gehört hat. Mithilfe des Walkmans und seiner Freunde versucht er, mehr über den verschwundenen Hund herauszufinden. Der Arbeitgeber seiner Großmutter in den 1980er Jahren, EternoFarma, scheint etwas damit zu tun zu haben. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment/
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