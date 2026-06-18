3 Hz: Die ersten SymptomeJetzt kostenlos streamen
3 Hz
Folge 11: 3 Hz: Die ersten Symptome
27 Min.Folge vom 18.06.2026
Felix ist in Kontakt mit Infinivit gekommen und zeigt nun erste Symptome jener Krankheit, an der auch seine Mutter gelitten hat. Felix‘ Oma sorgt sich, dass ihr Enkel die Krankheit seiner Mutter geerbt haben könnte. Felix bleibt nichts Anderes übrig, als ihr die Wahrheit zu erzählen. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment
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