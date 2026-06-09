3 Hz
Folge 3: 3 Hz: Der Code
27 Min.Folge vom 09.06.2026
Felix hat das Notizbuch von Ella zurückerhalten. Jetzt muss er die Codierung, die die Informationen in dem Buch verschleiert, entschlüsseln. Zu diesem Zweck wollen sich Felix, Noor und Sammy am See treffen. Als Ella das mitbekommt, möchte sie auch dabei sein, doch Sammy und Noor sind dagegen. Unterdessen tritt Felix‘ Vater seinen neuen Job bei EternoFarma an. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment/
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