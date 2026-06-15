3 Hz
Folge 8: 3 Hz: Die Koordinaten
28 Min.Folge vom 15.06.2026
Sammy wurde beim Einbruch bei EternoFarma geschnappt. Nun verhört Patricia den Burschen und versucht herauszufinden, was Felix und die anderen wissen. Wird Sammy standhaft bleiben? Unterdessen wollen sich Ella, Felix und Noor auf die Suche nach den illegal entsorgten Fässern von EternoFarma machen. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment
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