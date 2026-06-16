3 Hz: Die giftigen FässerJetzt kostenlos streamen
3 Hz
Folge 9: 3 Hz: Die giftigen Fässer
26 Min.Folge vom 16.06.2026
Felix und seine Freunde werden von Patricia beim Ausgraben der illegal entsorgten Infinivit-Fässer ertappt. Schweren Herzens weiht Felix seine Familie in seine Erkenntnisse ein. Doch die Reaktion seines Vaters und seiner Großmutter fallen nicht aus wie erhofft. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment/
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