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3 Hz

3 Hz: Über Ratten und Menschen

ORF KidsStaffel 1Folge 6vom 12.06.2026
3 Hz: Über Ratten und Menschen

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Folge 6: 3 Hz: Über Ratten und Menschen

28 Min.Folge vom 12.06.2026

Die neue EternoFarma-Chefin Patricia stellt ihre eigenen Nachforschungen zur Unternehmensgeschichte an und wendet sich wie Felix und seine Freunde vor ihr an den ehemaligen Laborleiter Theo. Die Ungereimtheiten bei seinen Ermittlungen lassen Felix keine Ruhe, weshalb er Theo ebenfalls noch einen Besuch abstatten möchte. Verheimlicht der pensionierte Pharmazeut etwas? Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment

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