3 Hz: Über Ratten und MenschenJetzt kostenlos streamen
3 Hz
Folge 6: 3 Hz: Über Ratten und Menschen
28 Min.Folge vom 12.06.2026
Die neue EternoFarma-Chefin Patricia stellt ihre eigenen Nachforschungen zur Unternehmensgeschichte an und wendet sich wie Felix und seine Freunde vor ihr an den ehemaligen Laborleiter Theo. Die Ungereimtheiten bei seinen Ermittlungen lassen Felix keine Ruhe, weshalb er Theo ebenfalls noch einen Besuch abstatten möchte. Verheimlicht der pensionierte Pharmazeut etwas? Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment
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