3 Hz
Folge 12: 3 Hz: Die Erpressung
28 Min.Folge vom 19.06.2026
Felix liegt wegen seiner Vergiftung im Krankenhaus. Für eine erfolgreiche Behandlung brauchen die Ärzte allerdings die chemische Zusammensetzung des Wirkstoffs. Deswegen fordert Thomas diese wichtigen Informationen von Patricia ein. Unterdessen gibt es einen kleinen Lichtblick für Felix. Seine Oma hat den Walkman repariert und nun kann der Bursche wieder die Stimme seiner Mutter hören. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment
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