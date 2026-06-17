3 Hz: Das Archimedes-PrinzipJetzt kostenlos streamen
3 Hz
Folge 10: 3 Hz: Das Archimedes-Prinzip
27 Min.Folge vom 17.06.2026
Patricia hat beschlossen, die Infinivit-Fässer im Badesee zu versenken. Die Freunde sind schockiert, doch gegen die Macht der Pharma-Chefin kommen die vier nicht an. Ein ausgeklügelter Geheimplan muss her, damit Felix und seine Freunde die finsteren Machenschaften von EternoPharma doch noch aufdecken können. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment/
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