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3 Hz

3 Hz: Das Schweigegeld

ORF KidsStaffel 1Folge 4vom 10.06.2026
3 Hz: Das Schweigegeld

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Folge 4: 3 Hz: Das Schweigegeld

27 Min.Folge vom 10.06.2026

Felix und Ella finden heraus, dass die Mutter des Burschen nach dem Zwischenfall bei EternoFarma krank geworden ist. Felix’ Großmutter macht sich nun Sorgen, dass es ihrem Enkel genauso ergehen könnte wie ihrer Adoptivtochter damals. Felix beschließt schlussendlich, zusammen mit seinen Freunden EternoFarma auszuspionieren und die Machenschaften der Firma auffliegen zu lassen. Ella heckt dafür einen ausgeklügelten Plan aus. Bildquelle: ORF/Vuelta Entertainment/

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