Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 12.06.2022: Thema u. a.: Der 360 Grad Kochtopf: Griechenland
Folge vom 12.06.2022
Moussaka, Grillteller und Ouzo - die griechische Küche kann viel mehr als das! Koch Jonas Eberwein will die echte griechische Küche entdecken und reist dafür nach Kreta. Vor Ort will er von denen lernen, die es können: Lokale Köche und Grillmeister! Jonas backt mit dem ältesten Filo-Bäcker Griechenlands den besonders dünnen Filoteig, entdeckt einzigartiges kretisches Barbecue und lernt, süße griechische Köstlichkeiten herzustellen.
