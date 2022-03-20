Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Kabel EinsFolge vom 20.03.2022
Folge vom 20.03.2022: Thema u. a.: Wohntrends der Zukunft: von Wohncontainern und Fertighäusern

94 Min.Folge vom 20.03.2022Ab 12

In der dritten Folge der "Wohntrends der Zukunft" geht es um eine junge Firma aus Nordrhein-Westfalen, die Wohnraum aus alten Seefracht-Containern baut. Wann allerdings ist diese Idee reif für jedermann? Denn in Zeiten von steigenden Preisen, machen viele Deutsche ungern Experimente.

