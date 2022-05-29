Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Vom Airstream zum Camper

Kabel EinsFolge vom 29.05.2022
Thema u. a.: Vom Airstream zum Camper

Thema u. a.: Vom Airstream zum CamperJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 29.05.2022: Thema u. a.: Vom Airstream zum Camper

90 Min.Folge vom 29.05.2022Ab 12

Chris und sein Kumpel Mix möchten einen kultigen Airstream Wohnwagen zum Camper ausbauen. Gar nicht so einfach, denn die Kultanhänger sind teuer und gefragt. Die Freunde müssen also selbst Hand anlegen und stoßen beim Restaurieren des alten Airstream auf so manch unliebsame Überraschung. Wird aus dem gewagten Projekt doch noch ein schöner Camper im Airstream Look?

Alle verfügbaren Folgen