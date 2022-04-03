Thema u. a.: Tutorial-Tester Cornel: Auto-Gadgets gegen Profi-TricksJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 03.04.2022: Thema u. a.: Tutorial-Tester Cornel: Auto-Gadgets gegen Profi-Tricks
91 Min.Folge vom 03.04.2022Ab 12
"Abenteuer Leben"-Reporter Cornel Bunz hat ein 17 Jahre altes Auto und das will er mit einfachen Tipps und Gadgets auf Vordermann bringen. Zusammen mit dem Profi-Aufbereiter und Erfolgs-YouTuber Niko Reetz probiert Cornel Flecken aus Sitzpolstern zu entfernen, sowie Kratzer und komische Gerüche. Soviel sei verraten: Im Internet kursieren viele Produkte und Ratschläge, die wenig halten. Mit den Erkenntnissen der beiden kann man Geldbeutel und Nerven schonen.
