Kabel EinsFolge vom 24.07.2022
Folge vom 24.07.2022: Thema u. a.: Einfach mal raus: der ultimative Männertrip

Raus aus der Stadt, rein in die wilde Natur! Deutschlands "Fleischpapst" Lucki Maurer und sein Kumpel Justin Leone verbringen ein Wochenende in einer einsamen Waldhütte in der Steiermark. Im Gepäck haben sie einen Dutch-Oven: Selbstversorgung ist angesagt. Also "jagen" die beiden Fleisch und Fisch - und kochen alles über offenem Feuer.

