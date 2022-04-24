Thema u. a.: Lohnt sich ein gebrauchtes E-Auto?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 24.04.2022: Thema u. a.: Lohnt sich ein gebrauchtes E-Auto?
96 Min.Folge vom 24.04.2022Ab 12
Immer mehr Menschen liebäugeln mit einem E-Auto, doch die sind oft noch viel zu teuer. "Abenteuer Leben" prüft deshalb: Was gibt der Gebrauchtwagenmarkt her? Moderator Tommy Scheel und E-Auto Experte Ove Kröger gehen in Hamburg auf Autosuche und klären auf: Auf was sollte man beim gebrauchten E-Auto vor allem achten?
