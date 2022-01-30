Thema u. a.: Aufblasbare Whirlpools im TestJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 30.01.2022: Thema u. a.: Aufblasbare Whirlpools im Test
91 Min.Folge vom 30.01.2022Ab 12
Familie Drescher wünscht sich für die kalte Jahreszeit einen Whirlpool, will dafür aber nicht mehr als 1.000 Euro ausgeben. Die Lösung: ein Whirlpool zum Aufblasen. Die Dreschers machen den Test und bauen im eigenen Garten das 300 Euro Discounter-Modell, den 700 Euro Mittelklasse-Pool und den Premium-Whirlpool für 1.000 Euro auf. Welcher schneidet am besten ab?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins