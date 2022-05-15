Thema u. a.: Die neue Generation der AchterbahnenJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 15.05.2022: Thema u. a.: Die neue Generation der Achterbahnen
91 Min.Folge vom 15.05.2022Ab 12
Im Movie Park in Bottrop und im Freizeitpark Fantasiana im österreichischen Straßwalchen entstehen zwei neue Katapultachterbahnen, bei denen die ganze Familie Spaß hat. "Abenteuer Leben" begleitet die aufwändigen Bauprojekte und checkt, wieviel Familienspaß wirklich in den Coastern steckt. Und: Auf Tour mit Japans berühmtester Truckerin / Das fugenlose DIY-Designer-Bad
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins