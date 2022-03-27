Thema u. a.: Wohntrends der Zukunft: Transformer-MöbelJetzt kostenlos streamen
Die beiden Augsburger Philip Linsmeier und Stefan Kapfer wollen drängende Raumprobleme lösen: mit transformierbaren Wohnräumen. Noch während ihres Architektur- und Designstudiums erfinden sie ein smartes Schiebe-System, das Bett, Couch und Kleiderschrank in einem ist und bis zu 20 Quadratmeter mehr nutzbare Fläche ermöglicht. "Abenteuer Leben" begleitet die Jung-Unternehmer bei ihrem ersten Mega-Auftrag.
