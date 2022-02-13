Thema u. a.: Die neuesten Fitnessgadgets - Schrott oder Top?Jetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 13.02.2022: Thema u. a.: Die neuesten Fitnessgadgets - Schrott oder Top?
Folge vom 13.02.2022
Der Markt wird zu Beginn des Jahres überflutet mit Wellness-Gadgets. Das Geschäft boomt, denn es gibt durchaus sinnvolle Fitness-Hilfsmittel. Aber auch welche, die ihre Versprechen nicht halten und sogar gesundheitsschädlich sein können. Die Kumpel und Orthopäden Dr. Matthias Manke und Dr. Patrick Julius sind echte Experten auf diesem Gebiet. Die "Medizinmänner" haben die neuesten Gadgets getestet. Die Ergebnisse haben die beiden überrascht!
