Abenteuer Leben am Sonntag

Thema u. a.: Der Styropor-Pool

Kabel EinsFolge vom 26.06.2022
Thema u. a.: Der Styropor-Pool

Thema u. a.: Der Styropor-PoolJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 26.06.2022: Thema u. a.: Der Styropor-Pool

90 Min.Folge vom 26.06.2022Ab 12

Ein neues System mit einem bekannten Material lässt beim Pool-Bau die Preise purzeln: Einen DIY-Bausatz gibt es schon ab 3.000 Euro! Die Besonderheit: Das Poolbecken besteht aus Styropor-Bausteinen. Die soll man ganz leicht und zu jeder Beckenform zusammenstecken können. Alles nur ein billiges Werbeversprechen? Oder ist der Pool sein Geld wert?

