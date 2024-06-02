Adrenalin pur - die neue Mega-Achterbahn im Europa-Park RustJetzt kostenlos streamen
Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 02.06.2024: Adrenalin pur - die neue Mega-Achterbahn im Europa-Park Rust
90 Min.Folge vom 02.06.2024Ab 12
Seit über zehn Jahren hat der Europa-Park in Rust keine neue Stahl-Achterbahn mehr gebaut, doch 2024 ist es so weit. Mit "Voltron", so der Name der neuen Mega-Achterbahn, eröffnet Deutschlands größter Freizeitpark einen Rekord-Ride, der weltweit einzigartig ist. Für die Erbauer im Park ist die Bahn das größte Projekt der Parkgeschichte, dementsprechend groß ist der Druck: Wird die Bahn rechtzeitig fertig und vor allem: Wie kommt sie bei den Gästen an?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Kabel Eins