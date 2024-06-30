Zum Inhalt springenBarrierefrei
Abenteuer Leben am Sonntag

Rudi baut einen Carport mit Lounge-Area

Kabel Eins
Folge vom 30.06.2024
Rudi baut einen Carport mit Lounge-Area

Rudi baut einen Carport mit Lounge-AreaJetzt kostenlos streamen

Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 30.06.2024: Rudi baut einen Carport mit Lounge-Area

95 Min.
Folge vom 30.06.2024
Ab 12

Ein Carport mit Dachterrasse obendrauf, unten Auto abstellen und oben feiern, entspannen und die Sonne genießen. Den Platz also doppelt nutzen. Familie Baumgärtner aus Unterfranken wünscht sich das für den eigenen Garten. Der bayrische Düsentrieb und Bauexperte Rudi Dietl nimmt sich der Sache an. Doch die Realität sieht erstmal anders aus.

