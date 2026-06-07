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Abenteuer Leben am Sonntag

Vom Feuerwehrauto zum Camper

Kabel EinsFolge vom 07.06.2026
Vom Feuerwehrauto zum Camper

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 07.06.2026: Vom Feuerwehrauto zum Camper

92 Min.Folge vom 07.06.2026Ab 12

Dennis und Dominik wollen ein rund 40 Jahre altes Feuerwehrauto in einen autarken Camper umbauen - mit nur 10.000 Euro Budget. Vom erhöhten Dach bis zur kompletten Innenausstattung stemmen die beiden Hobby-Handwerker alles selbst. Gelingt der Umbau - oder geht der Camper-Traum am Ende in Flammen auf?

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