Abenteuer Leben am Sonntag
Folge vom 31.05.2026: Camping USA und Mexiko!
92 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12
Zwei Länder - ein Abenteuer! Reporter Raphael Lauer reist im Wohnmobil durch Kalifornien und Mexiko - und das zum Low-Budget-Preis. Abseits der bekannten Hauptreiserouten will er zeigen, dass auch fernab des Mainstreams echte Abenteuer warten. Doch wie viel lässt sich dabei wirklich sparen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Verbraucherinformation
Produktion:DE, 2000
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 2021-2026: Kabel Eins & © Season 2019: kabel eins