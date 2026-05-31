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Abenteuer Leben am Sonntag

Camping USA und Mexiko!

Kabel EinsFolge vom 31.05.2026
Camping USA und Mexiko!

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Abenteuer Leben am Sonntag

Folge vom 31.05.2026: Camping USA und Mexiko!

92 Min.Folge vom 31.05.2026Ab 12

Zwei Länder - ein Abenteuer! Reporter Raphael Lauer reist im Wohnmobil durch Kalifornien und Mexiko - und das zum Low-Budget-Preis. Abseits der bekannten Hauptreiserouten will er zeigen, dass auch fernab des Mainstreams echte Abenteuer warten. Doch wie viel lässt sich dabei wirklich sparen?

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