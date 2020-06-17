Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsStaffel 2020Folge 104vom 17.06.2020
Über die rote Ampel - Fahrradpolizei Dresden

Folge 104: Über die rote Ampel - Fahrradpolizei Dresden

64 Min.Folge vom 17.06.2020Ab 12

Dresden. Die Polizisten der Fahrrad-Staffel Thomas, Holger und Harald kontrollieren den Verkehr. Dabei ahnden sie vom Überfahren einer roten Ampel bis zum Fahren auf der falschen Seite alles, was die Verkehrsteilnehmer gefährden könnte. Und: Hauptkommissar Thorsten Radke kämpft täglich gegen das Chaos auf der A10 in Brandenburg. Unterwegs zu einem Unfall auf dem Berliner Ring ist die Rettungsgasse blockiert. Im Zweifel kann so ein Fehlverhalten über Leben und Tod entscheiden.

