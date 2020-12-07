Ausgebrannter LKW - Truckservice BöhlerJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 07.12.2020: Ausgebrannter LKW - Truckservice Böhler
62 Min.Folge vom 07.12.2020
Stephan Lommatzsch vom Abschleppdienst Böhler ist auf dem Weg zu einem Einsatz auf der Autobahn. Ein LKW hatte einen Reifenplatzer und hat gebrannt. Die Polizei hat die rechte Fahrbahn gesperrt, Stau ist vorprogrammiert. Nun muss sich Stephan beeilen. Und: Die Industriekletterer Benjamin und Matthias müssen diesmal die Fassade an einem Wohnhaus abdichten, damit keine Feuchtigkeit eindringen kann. Zudem geht es auf das Dach einer 140 Jahre alten Kirche mitten in Hamburg. Bildrechte: Kabel Eins.
Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2017
