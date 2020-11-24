Drogen im Spiel - Polizei SittensenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 24.11.2020: Drogen im Spiel - Polizei Sittensen
Folge vom 24.11.2020
Fabian und Daniel von der Verfügungseinheit der Polizei Rotenburg kontrollieren auf der A1 Transporter und Sprinter. Sie überprüfen einen jungen Mann auf einem Rastplatz: Sind hier Drogen im Spiel? Und: Auf einem Flohmarkt in Recklinghausen hat Marktmeisterin Elke das Sagen. Als Veranstalterin muss sie dafür sorgen, dass Händler und Besucher sich an die Auflagen des Ordnungsamtes halten. Doch eine Verkäuferin möchte die Standgebühren nicht bezahlen und fängt zu feilschen an. Bildrechte: kabel eins.
