Kabel EinsFolge vom 22.12.2020
63 Min.Folge vom 22.12.2020Ab 12

Hannover - Polizisten aus ganz Niedersachen kontrollieren am Busbahnhof Reise- und Fernbusse. Steigende Passagier- und Unfallzahlen geben genug Anlass für eine Großkontrolle. Mark aus Braunschweig und Christian aus Winsen sind die Bus-Experten in ihren Städten und bei der Kontrolle mit dabei. Und: Alexander Stiller ist Abschlepper im Raum Lüdenscheid. Bei Unfällen, liegen gebliebenen Autos und Falschparkern ist er zur Stelle - so auch heute wieder. Bildrechte: Kabel Eins.

